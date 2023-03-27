ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

أحداث سريعة شاهدتها حلقة أمس، من مسلسل مذكرات زوج، عندما قرر رؤوف تغير نمط حياته وكسر الروتين الذي يحيط به، إذ قرر ترك منزل الزوجية والعودة مرة أخرى لمنزل أسرته للعيش مع والدته وشقيقه، وعلى الرغم من قراره إلا أنه مرة أخرى يلجأ لطبيبه النفسي، لشعوره بالحيرة والارتباك بعد اتخاذ هذا القرار الذي سيغير حياته تمامًا.

مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج هو مسلسل درامي قصير، مكون من 15 حلقة، عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، والمعالجة الدرامية والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، بطولة كلا من الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، نهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.

موعد عرض الحلقة الخامسة مسلسل مذكرات زوج

يستطيع محبي ومتابعي الدراما الرمضانية، متابعة الحلقة الخامسة اليوم من مسلسل مذكرات زوج الذي يُعرض يوميًا في رمضان 2023 ، عبر شبكة قنوات سي بي سي في تمام الساعة 8:45 مساء العرض الأول، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد للمرة الثالثة غدا الساعة 2:45 ظهرًا.

تردد قناة سي بي سي

يمكن تحويل شبكة قتوات سي بي سي عبر القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.