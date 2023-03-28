موعد أذان المغرب في السويس اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مع بداية ساعات صيام اليوم السادس، من شهر رمضان المبارك، يهتم المواطنون في محافظة السويس، ويسعون إلى معرفة موعد أذان المغرب في السويس الثلاثاء 28-3-2023، بحسب التوقيت المحلي للمدينة الباسلة، وهو موعد الإفطاروإنهاء الصيام، وممارسة الطقوس اليومية.

موعد أذان المغرب في السويس الثلاثاء 28-3-2023

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، موعد أذان المغرب في السويس الثلاثاء 28-3-2023، في تمام الساعة السادسة و6 دقائق، وهو موعد تناول الإفطار بعد صيام اليوم السادس من شهر رمضان، يعقبه موعد صلاة العشاء، ويحين في تمام السابعة و24 دقيقة، وبعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء يتم صلاة التراويح بجميع مساجد السويس.

موعد صلاة المغرب وعدد ساعات الصوم

يسعى سكان محافظة السويس، لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس الثلاثاء 28-3-2023، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، حيث يذهب المواطنون إلى المساجد مبكرًا والجلوس في مقارئ القرآن الكريم التي حددتها مديرية أوقاف السويس، وتوزيع المشروبات التمور في المساجد كما هو معتاد خلال شهر رمضان.

وعند رفع أذان المغرب يكون عدد ساعات الصيام لليوم السادس من شهر رمضان 14 ساعة و8 دقائق، حيث تم بدء الصيام والإمساك عن المفطرات، مع موعد أذان الفجر عند تمام الساعة الرابعة و18 دقيقة.