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موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان

كتب:

عمرو رجب
08:18 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مدفع إفطار رمضان ــ موعد اذان خامس ايام رمضان ببني سويف

مدفع إفطار رمضان ــ موعد اذان خامس ايام رمضان ببني سويف

يستعد الملايين من المصريين للإفطار في خامس أيام شهر رمضان المبارك، خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان، والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023، والذي يكون في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر، والذي يكون في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف الإثنين 27-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023، والموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، تكون 13 ساعة 59 دقيقة.

موعد الإفطار في خامس يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف الاثنين 27-3-2023، وهو موعد الإفطار في خامس يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايبن من أبناء المحافظة وهو السادسة و11 دقيقة، وفق هيئة المساحة المصرية.

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بقلم عمرو رجب