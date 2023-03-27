موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان

يستعد الملايين من المصريين للإفطار في خامس أيام شهر رمضان المبارك، خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان، والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023، والذي يكون في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر، والذي يكون في تمام الساعة 4:25 صباحًا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف الإثنين 27-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف الاثنين 27-3-2023، والموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، تكون 13 ساعة 59 دقيقة.

موعد الإفطار في خامس يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف الاثنين 27-3-2023، وهو موعد الإفطار في خامس يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايبن من أبناء المحافظة وهو السادسة و11 دقيقة، وفق هيئة المساحة المصرية.