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اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ لمسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

كتب:

انتصار الغيطانى
12:01 م | الإثنين 27 مارس 2023
اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ لمسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ لمسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

حصلت شبكة قنوات cbc على حق العرض الخاص بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي رمضان 2023، من خلال قنوات الشبكة، والعرض الأول للمسلسل يوميا في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة cbc، والإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل عبر قناة cbc دراما، ويعاد للمرة الثالثة الساعة 2:45 ظهرا من اليوم التالي.

احداث الحلقة الـ4 من مسلسل مذكرات زوج

وتشهد أحداث مسلسل مذكرات زوج، انتقال «رؤوف» الذي يجسد شخصيته طارق لطفي، للإقامة في منزل والدته، بعد أن وصل إلى حافة الانهيار بسبب الروتين في حياته الزوجية وتكرار خلافاته اليومية مع زوجته «شيرين»، التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد.

وتحاول والدته معرفة طبيعة المشكلة التي ترتب عليها ترك رؤوف لمنزل الزوجية والانتقال للإقامة معها، وبالفعل تذهب إلى زوجتة لمعرفة ما يحدث وطبيعة الخلافات بينهما.

تردد قناة cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على قنوات  cbc.

- نايل سات .

- تردد 11785.

- معدل الترميز 27500.

- الاستقطاب رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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بقلم انتصار الغيطانى