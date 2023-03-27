«التعليم» تُطلق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في احتفالية اليوم

تعقد وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الإثنين، احتفالية لتوقيع مذكرات تفاهم لإطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

4 وزراء يشاركون في إطلاق مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

ومن المُقرر، أنَّ يشارك في فعاليات الاحتفالية، كلاً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد سمير صالح.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية قبل 5 سنوات بـ3 مدارس فقط، وتطورت حتى بلغ عددها حاليًا قرابة 52 مدرسة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، بحسب تقارير صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبدأت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظتي القاهرة والمنوفية، وامتدت حاليًا لأغلب المحافظات، إذ تتواجد مدارس بهذا النظام في كلاً من الجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والمنوفية، والسويس، والدقهلية، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والشرقية.

التعليم تستهدف الوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ420 مدرسة

وحسب تصريحات سابقة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ فإن استراتيجية وزارة التعليم تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجية التطبيقية لـ420 مدرسة خلال الفترة المقبلة.