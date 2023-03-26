«التعليم» تحسم جدل تقديم موعد امتحانات النقل والإعدادية التيرم الثاني

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله على منصّات التواصل الاجتماعي، عن تقديم موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وعقدها خلال شهر أبريل في رمضان بدلًا من مايو المقبل 2023.

لا صحة لتقديم مواعيد الفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتم تداوله عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لعقد في أبريل غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وأن الوزارة لم تصدر أي قرارات خاصة بتغيير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أعلنت امتحان شهر مارس الأسبوع الأول من شهر أبريل، في جزء من حصة المادة، وعلى مستوى المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطابها يتم عقد المهام الأدائية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل على أن يتم الانتهاء من المهام الأدائية يوم الخميس يوم 13 أبريل 2023، وتستمر تقييمات الصفوف الأولي وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023.