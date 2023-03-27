تعرف على أقل أسعار الذهب مبيعا اليوم الاثنين في محلات الصاغة

رغم الارتباك الذي تشهده أسواق الذهب اليومية على الصعيد المحلي، بسبب عدم استقرار سعره بالبورصات العالمية، يسعى الراغبون في الزواج أو شراء الهدايا الذهبية، للبحث عن أقل الأسعار سعر من أعيرة الذهب المختلفة، وهي موجودة بالفعل ومتوفرة في محلات الصاغة بالأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالأسواق المصرية، توفير الذهب من عيارات 12 و14 و18 وصولا إلى الأكبر ثمنا وهو عيار 24، لذا فإنّ الساحة مفتوحة وجميع الأسعار متوفرة للراغبين في شراء المعدن الثمين.

- عيار 12 نحو 1143 جنيها للبيع، مقابل 1160 جنيهًا للشراء.

- عيار 14 نحو 1333 جنيها للبيع، مقابل 1353 جنيهًا للشراء.

- عيار 18 نحو 1714 جنيها للبيع، مقابل 1740 جنيها للشراء.

- عيار 21 نحو 2000 جنيها للبيع، مقابل 2030 للشراء اليوم.

- عيار 22 نحو 2095 جنيها للبيع، مقابل 2127 جنيهات للشراء.

- عيار 24 نحو 2286 جنيها للبيع، مقابل 2320 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 16 ألف جنيه للبيع، و16.240 جنيه في عمليات الشراء، وجاءت الأسار فق ما أعلنته شركة جولد بيليون المتخصصة في الذهب صباح اليوم الاثنين مع بداية التعاملات الصباحية.