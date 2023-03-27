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موعد أذان المغرب في الغربية اليوم الاثنين 27-3- 2023.. صيام 14ساعة و8 دقائق

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
09:53 ص | الإثنين 27 مارس 2023
موعد أذان المغرب بالغربية

موعد أذان المغرب بالغربية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد أذان المغرب في خامس أيام شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين 27-3-2023 في محافظة الغربية، يحين في الساعة 06:12 دقيقة، أي أن زمن الصيام يزداد دقيقة واحدة عن أمس.

موعد الإفطار اليوم في الغربية 27-3-2023

وذكرت الهيئة المصرية العامة للمساحة، في إمساكية شهر رمضان المبارك، 1444هجرية والصادرة عنها، أن موعد أذان المغرب بالغربية اليوم الاثنين 27-3-2023، يكون في الساعة 6.12 دقيقة مساءا.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية 

كما تضمنت إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في خامس أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 27-3-2023، تصل إلى 14 ساعة و8 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية الساعة 6.12 دقائق مساءا.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن موعد الإمساك عن الطعام في سحور خامس أيام شهر رمضان المبارك 2023 كان الساعة 4.04 دقائق، وأذان الفجر يكون الساعة 4.24 صباحا، بأقل دقيقة عن رابع أيام شهر رمضان.

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