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«الأعلى للشؤون الإسلامية» يكشف سبب ذكر شهر رمضان في القرآن دون غيره

كتب:

هاجر عمر
09:22 ص | الإثنين 27 مارس 2023
الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية

الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، إنّ المسلم يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغه شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنّ الاستعدادات الخاصة للشهر الفضيل تعكس خصوصيته عن بقية أشهر العام.

إدراك المسلم لشهر رمضان فضل كبير

وأضاف هندي، في حوار على «قناة النيل للأخبار»، أنّ مجرد إدراك المسلم لشهر رمضان فضل كبير من الله جل وعلى، مشيرًا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، «إنّ لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تدركه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا»، فلابد على الإنسان أن يكون مستحضر النية أن يكون متعرض لهذه النفحات التي جعل الله سبحانه وتعالى منها في كل شئ في مناحي الحياة.

رمضان يؤتي بظلاله على كل ما يحتاجه الإنسان

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أنّ رمضان يؤتي بظلاله على كل ما يحتاجه الإنسان، سواء كان بالصلاة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، وتلاوة القرآن، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن لأنّ القرآن نزل فيه.

الإستعداد قبل بداية شهر رمضان المبارك بشهر على الأقل

وشدد هندي على ضرورة أن يستعد المؤمن قبل بداية شهر رمضان المبارك بشهر على الأقل، كما كان يفعل السلف الصالح، وبعده بشهر أيضًا، كونهم يحرصون على الاستفادة من الطاعات في شهر رمضان المبارك.

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