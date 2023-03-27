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شعبة الدواجن: استقرار أسعار البيض في خامس أيام شهر رمضان

كتب:

مريم حنفي
09:33 ص | الإثنين 27 مارس 2023
أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة الحالية تشهد استقرارا، إذ يتراوح سعر الطبق داخل المزرعة بين 90 و95 جنيها. 

أسعار البيض اليوم 

وأوضح رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك اليوم سجل 100 جنيه، والأحمر 105 جنيهات، وطبق البيض البلدي 115 جنيها، بينما يتراوح سعر كرتونة البيض في الأسواق بين 100 إلى 115 جنيها. 

وفرة المعروض من البيض

وأوضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن حالة الاستقرار التي يمر بها أسعار البيض الفترة الحالية كانت متوقعه مع بداية شهر رمضان المبارك، بسبب وفرة المعروض في السوق المحلي، متوقعًا أن تظل الأسعار مستقرة طوال الشهر الكريم، وربما تنخفض بعد رمضان.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الإنتاج المحلي من البيض يبلغ 13 مليار بيضة سنويا. 

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بقلم مريم حنفي