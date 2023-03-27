مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب «توك توك» ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب «توك توك» على الطريق الزراعى «ببا- الفشن» جنوب محافظة بنى سويف، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث مروري وضحايا جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» على الطريق الزراعى «ببا- الفشن» جنوب محافظة بنى سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

4 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف جثة و5 مصابين إلى مستشفى الفشن المركزى، حيث اسقبل المستشفى محمد سليمان محمد، 21 سنة، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى سلامة حسين عبد الحميد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعزت حسين عبد المجيد، 40 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، يوسف أحمد جمال، 17 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وبطل عبدالنبى سعيد، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد إبراهيم حسين، 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتبين أن جميع المصابين يققيمون قرية هليه التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.