ابن جعفر العمدة يظهر في الحلقة الرابعة بعد غياب 19 عاما

بدأت الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة بسخرية أحمد عبد الله «كارم فتح الله» من شقيقته إيمان العاصي «دلال» بزواج زوجها من أخرى، وضربها في الشارع، ليقوم محمد رمضان بالنزول من المنزل فور معرفته، ويضربه وسط حضور أهالي المنطقة، وسط حالة من البكاء لدلال، وتقوم بإنقاذ شقيقها بعدما أراد محمد رمضان قتله.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل جعفر العمدة بإخبار شخص لجعفر العمدة بأن ابنه على قيد الحياة ومعه؛ ليصطدم محمد رمضان من الخبر، ويقوم لرؤيته فتأتي زوجته مى كساب وتسأله من هذا الشاب ليخبرها عصام السقا بأنه ابنها الذي فقد منذ 19 عاما.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة dmc، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء يوميا، بينما تأتي الإعادة مرتين؛ الأولى في الخامسة صباحًا، والثانية في العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

وتصدر مسلسل جعفر العمدة خلال الساعات الماضية تريند تويتر بعد إذاعة الحلقة الرابعة من المسلسل الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم محمد رمضان، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، وطارق النهري، وأحمد داش، ومي كساب، وإيمان العاصي، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.