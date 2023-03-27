مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من الجمهور عن مواعید عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة وربع مساء يوميا، بينما تأتي الإعادة مرتين، الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

وتصدر مسلسل جعفر العمدة خلال الساعات الماضية، تريند تويتر بعد إذاعة الحلقة الرابعة من المسلسل، الذي يضم عددا كبيرا الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.