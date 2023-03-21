إقبال على شراء الدواجن المجمدة من منافذ التموين.. برازيلي ومحلي سعر موحد

تشهد منافذ وزارة التموين والسيارات المتنقلة وفروع المجمعات الاستهلاكية، إقبال من المواطنين على شراء الدواجن المجمدة بأنواعها، سواء الدواجن البرازيلي المجمدة أو الدواجن المحلية المجمدة، وذلك بسبب انخفاض سعرها عن أسعار الدواجن الحية.

سعر الدواجن المجمدة في منافذ التموين المحلية والمستوردة

تضخ الشركة القابضة للصناعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الدواجن المجمدة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بسعر موحد عند 65 جنيها سعر الفرخة التي تزن 1 كيلو جرام.

الفراخ البرازيلي المجمدة

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق، معلومات مهمة عن الفراخ البرازيلي المجمدة، مؤكدة على التالي:

1ـ الفراخ البرازيلي مجمدة بدون أحشاء.

2ـ يتم ذبح الفراخ في البرازيل باليد وحسب الشريعة الإسلامية.

3ـ تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

4- يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

5- مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.

وزارة التموين

وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، كمية 25 ألف طن من الدواجن البرازيلي المجمدة خلال الأسبوع الجاري، وهي الشحنة الجديدة المتعاقدة عليها من البرازيل ومن المقرر أن تصل الشحنة إلى مينائي بورسعيد ‏والإسكندرية.