ملخص مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4.. روبي مستاءة من زواج القاصرات

يرغب قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة ملخص مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، بطولة الفنانة روبي، الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر شبكة تليفزيون الحياة.

وشهد سوق قرية تل شبورة، حالة من الهرج، ضمن ملخص مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، وذلك بعدما أطلق «سرور» الرصاص من سلاحه الناري، بشكل عشوائي، ما تسبب في سقوط عدد من المصابين، فضلًا عن قتل 10 رؤوس بهائم.

وفاء عامر تتبرع بمليون جنيه

وحاولت روبي في ملخص مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، إبلاغ الشرطة للقبض على الجاني، إلا أن أحمد رزق حاول تهدئتها، وأن تحل الموضوع بشكلٍ ودي، لاسيما وأنها عمدة القرية، وفجأة تدخلت وفاء عامر في الأمر، وتبرعت بمبلغ مليون جنيه، تعويضًا للمتضررين.

وتضمن ملخص مسلسل حضرة العمدة الحلقة 4، حضور روبي بصحبة أحمد رزق، حفل زفاف ابن شقيقة وفاء عامر، وسرعان ما وصلت إلى مكان الحفل، لتستنكر زواج القاصرات، حيث إن العروسين لازال أطفال وفي سنٍ صغير، وغير مناسب للزواج، إلا أن رأيها قوبل بالدهشة، وكأن زواج الأطفال أمر طبيعي داخل القرية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، وأحمد رزق، ووفاء عامر، ومحمد مهران، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومحمود عبد المغني، وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.