بعد تصاعد الأحداث داخل قرية تل شبورة، تطلع الجمهور إلى معرفة القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، منذ تولي الدكتورة صفية الفارس منصب العمودية.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتستعرض «الوطن» لجمهورها، تفاصيل القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، حيث يُعرض يوميا عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي بعد انتهاء صلاة التراويح التي تُنقل على الشاشة نفسها طوال أيام شهر رمضان.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وفي ضوء القنوات الناقلة لمسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

ويشارك في بطولة حضرة العمدة، الذي يخرجه عادل أديب، وكتبه إبراهيم عيسى، كل من روبي، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وبسمة، وصلاح عبد الله وآخرين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت شبكة تليفزيون الحياة قبل انطلاق موسم دراما رمضان، عن التردد الخاص بها، حيث تعتبر الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.