رابط حجز شقق الإسكان بعد طرح أكثر من 22 ألف وحدة

حددت وزارة الإسكان، رابط حجز شقق الإسكان، حيث طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 22332 وحدة سكنية لتلبية احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة، مع فتح باب الحجز إلكترونيا عبر موقع بنك التعمير والإسكان، والتأكيد على دفع جدية الحجز، وبالنسبة لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، بالتجمع الخامس، فيبدأ يوم الأربعاء أبريل لمن سدد الحجز، علمًا بأنّ الحجز سيتم أون لاين.

وأوضحت وزارة الإسكان، أنّ الراغب في حجز شقق الإسكان، عليه الدخول على رابط حجز الشقق من خلال موقع بنك التعمير والإسكان هنا، وكتابة كلمة المرور والرقم القومي، والضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة كالتالي، المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

إجراءات السداد

وتابعت وزارة الإسكان، أنّ من إجراءات حجز الوحدات يتم استكمال سداد 20% و1% مصاريف إدارية، إضافة إلى 5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، ويتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد 70% (باقي ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، إضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

حجز الوحدات

ومن الإجراءات المتبعةـ يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، لحين الحصول على التمويل العقاري، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز online من خلال رابط حجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان.