التحفظ على 4 كاميرات لضبط متهمة بإلقاء جثة «رضيعة» في صندوق قمامة بالسلام

تحفظت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على 4 كاميرات مراقبة في دائرة قسم شرطة السلام ثان، تمهيدا لتفريغها، لكشف هوية المتهمة بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بدائرة قسم الشرطة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من أحد عمال النظافة، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة لقيطة «أنثى» داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى داخل صندوق قمامة، وبالفحص تبين أن الطفلة لم يمر على ولادتها سوى بضع ساعات، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لأجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة، إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلة، تمهيدا لمطابقتها بالبصمة الوراثية للمتهمة عند القبض عليها، لكشف صلة القرابة بينهما، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمة