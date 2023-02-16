القبض على المتهمة بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في القمامة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهمة بالقاء جثة طفلة حديثة الولادة في صندوق قمامة بمنطقة الخليفة في القاهرة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد عمال النظافة يفيد بالعثور على كيس بلاستيك بداخله جثة لطفلة حديثة الولادة داخل صندوق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، ولم يجر العثور على إصابات ظاهرية بالجثة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للطفلة لمطابقتها بالمتهمة بإلقاء الجثة عقب القبض عليها ، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمة.

كاميرات المراقبة

ورصدت كاميرات المراقبة إحدي السيدات أثناء إلقاء الجثة في القمامة، وجرى تحديد المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وجارٍ عرضها على النيابة العامة.