أسعار شقق الإسكان في مشروع «جنة».. التقديم على 10 آلاف وحدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية أسعار شقق الإسكان الخاصة بمشروع جنة وخطوات السداد حيث طرحت 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 100 و161 م2، والوحدات السكنية التابعة للمشروع في 6 مدن جديدة هي الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وملوى الجديدة - المنصورة الجديدة والتقديم يتم إلكترونيا من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير.

خطوات السداد

وحول أسعار شقق الإسكان بمشروع جنة واجراءات السداد، أشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى اتباع عدة خطوات للسداد، وبينها سداد 20% من قيمة الوحدة السكنية بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر، و سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، فضلا عن سداد 70% «باقي ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية إضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل».

موعد القسط الأول

وفيما يتعلق بسداد أسعار شقق الإسكان بمشروع جنة، أشارت الهيئة إلى أن القسط الأول يحل بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، ويمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة، 70% من إجمالي الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقا للضوابط المتبعة في هذا الملف، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تعلق بالهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في حجز وحدة سكنية بمشروع جنة الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وتسجيل البيانات المطلوبة للحصول على الوحدة.