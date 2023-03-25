رابط حجز الوحدات السكنية للتسجيل في مشروع جنة إلكترونيا

أعلنت وزارة الأسكان، أنه سيتم البدء غداً الأحد 26 مارس، وفى تمام الساعة 10 صباحاً، الحجز إلكترونياً على 10872 وحدة سكنية، بمشروع «جنة»، عبر رابط حجز الوحدات السكنية لمن قاموا بالتسجيل إلكترونياً، وقاموا بسداد جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات، وذلك عبر رابط حجز الوحدات السكنية على مشروع جنة.

رابط حجز مشروع جنة

أوضحت وزارة الإسكان، في بيان لها، أن حجز وحدات مشروع دار مصر، ستكون يوم الثلاثاء المقبل 28 مارس وسيتم البدء في الحجز الساعة 10 صباحا، كما سيتم الحجز على وحدات مشروع سكن مصر، يوم الخميس المقبل 30 مارس الساعة 10 صباحا، كما سيتمّ حجز وحدات مشروع الإسكان المتميز يوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا، كما يمكن حجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، يوم الأربعاء في الخامس من أبريل الساعة 10 صباحاً.

وكانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة وهي جنة ودار مصر وسكن مصر والإسكان المتميز وقطامية جاردنز بالمدن الجديدة، وذلك بغرض تلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، حيث يتم التسجيل بشكل إلكتروني لحجز تلك الوحدات، ومن خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وهو https://www.hdb-reservation.com/hdb.

مواقع الوحدات تقع في 6 مدن جديدة

فيما كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ الطرح الجديد يشمل 10872 وحدة سكنية بمشروع جنة بمساحات لكل وحدة تتراوح بين 100 و161 م2، لافتا الى أن مواقع تلك الوحدات تقع في 6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والقاهرة الجديدة وملوى الجديدة والمنصورة الجديدة.

وتابع أنَّ مشروع دار مصر تقع به 512 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، وذلك بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، في 4 مدن جديدة وهي 15 مايو والعبور ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة.

أما مشروع سكن مصر فيتم طرح 8660 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة وهي: «أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة - الشروق - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - غرب قنا - ناصر (غرب أسيوط) - العلمين الجديدة».

أما مشروع الإسكان المتميز فيتمّ طرح 1791 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و109 م2، في 4 مدن جديدة (رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - العلمين الجديدة)، أما مشروع قطامية جاردنز فيتمّ طرح 497 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة.