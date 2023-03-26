تفاصيل وخطوات ‎حجز وحدات مشروع جنة 2023 ونظام السداد

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، آلية حجز 10872 وحدة سكنية بـ مشروع جنة، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة»، وبدأ فتح باب الحجز بالمشروع صباح اليوم في تمام الساعة 10 صباحا إلكترونيا.

خطوات ‎حجز وحدات مشروع جنة 2023

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّه يجب علي الحاجز الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بكلمة المرور والرقم القومي، والضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة»، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

طرق سداد الوحدات السكنية لمشروع جنة 2023

وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّه يتم استكمال سداد 20% إضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، ويتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% «باقى ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل»، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالى الثمن، وذلك من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، لحين الحصول على التمويل العقاري.