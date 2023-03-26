اليوم بدء حجز الوحدات السكنية لـ10872 شقة بمشروع «جنة»

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انطلاق الحجز الإلكتروني لـ10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة»، في العاشرة صباح اليوم الأحد، لمن قاموا بالتسجيل إلكترونياً، وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات.

تخصيص الوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز

قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة «جنة - دار مصر - سكن مصر - الإسكان المتميز - قطامية جاردنز»، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وجرى التسجيل إلكترونياً لحجز تلك الوحدات، ويجري التخصيص بنظام أسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان

مساحات الوحدات السكنية بمشروع «جنة»

وأشار «عباس»، إلى أن الطرح شمل 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمساحات تتراوح بين 100 و161 مترًا مربعا، بـ6 مدن جديدة «6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - ملوى الجديدة - المنصورة الجديدة»

كيفية حجز الوحدات السكنية بمشروع «جنة» إلكترونياً

قال عباس، إنّ الحاجز يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com"، بكلمة المرور والرقم القومي، ويضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة - للاطلاع فقط - توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة»، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

طرق سداد الوحدات السكنية للحاجزين بالمشروع

وأضاف أنه يتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر، ويتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل»، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالي الثمن، من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، لحين الحصول على التمويل العقاري.