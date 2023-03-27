الحكومة تنفي وجود عجز في كميات الأرز المعروضة بالأسواق

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لعجز كميات الأرز في الأسواق والمنافذ التموينية.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ جميع السلع الغذائية الأساسية وبينها الأرز، متوافرة بشكل طبيعي في الأسواق، فضلا عن انتظام ضخّ كميات وفيرة منها يوميا في الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، بمحافظات الجمهورية كافة.

وأكدت وزارة التموين، توافر الأرز بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان» المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنّ المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين 3.5 شهر ونصف، وجرى التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).