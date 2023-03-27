الفئات المستفيدة من الزيادات المالية على بطاقات التموين

ثلاث فئات مختلفة استفادات بشكل مباشر من الزيادات المالية التى قدمتها الحكومة المصرية على الدعم الشهري الخاص بالسلع التمونية المختلفة، والتى تصرف كلا شهر، لنحو34 ملايين من المسجلين فى منظومة الدعم التموين، الذى يصرف من منافذ ومكاتب وزارة التموني والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى فى جميع قري واحياء الجمهورية.

الفئات المستفيدة من الزيادات المالية علي بطاقات التموين

ترصد الوطن من خلال التقرير التالي، الفئات التى حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستفادة من الزيادات المالية الجديدة على منظومة الدعم التموين بشكل شهري، وذلك فى اطار مواصلة الوطن تقديم كل الاخبار الخدمية للمتابعين من قراء الوطن.

- البطاقات التموينية التي يستفيد منها أسرة واحدة، يحق لها الحصول على زيادة مالية شهريا 100 جنيه.

- البطاقات التموينية التي يستفيد منها ما بين 2-3 أسر يحق لها الحصول على زيادة شهرية 200 جنيه.

- البطاقات التموينية التي يستفيد منها 3 أسر فاكثر، يحق لها الحصول على زيادة شهرية 300 جنيه.

مواعيد عمل منافذ التموني فى رمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بمنظومة صرف السلع التمونية طول شهر رمضان، دون أي إجازات أسبوعية أو حكومية، وذلك داخل جميع منافذ جمعيتى ومكاتب التموين والجمعيات الاستهلاكية المختلفة، من الساعة 9 صباحا و حتى الـ9 مساء عدا وقت الإفطار.