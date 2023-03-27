أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا.. «البلطي» بـ58 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم في محافظات الدلتا، تراجعا في بعض لأنواع سواء البحرية أو النيلية، وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة بمحافظات الدلتا، والذي يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين.

أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا

وأكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا، سجلت تراجعا في بعض أنواع الأسماك، بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين، إذ سجلت أسعارها علي النحو التالي:

سعر السمك البلطي يبدأ من 58 حتى 70جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين.

سعر أسماك البوري الطوبار يبدأ من 70 حتى 85 جنيها للكيلو.

سعر أسماك الكابوريا 55 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البياض 80 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البوري 75 حتى 100جنيه للكيلو.

سعر السمك البليمي 45 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك «المبروك» 40 جنيهاً للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 22 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع 3 جنيهات.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 23 جنيهًا للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر يبدأ من 105 جنيهات للكيلو صغير الحجم.

سعر الجمبري الجامبو 320 جنيهاً للكيلو.

سعر كيلو اللوت يبدأ من 195جنيهاً للكيلو.

سجل سعر أسماك القاروص يبدأ من 205 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا

وأشار الشامي، إلى أنّ أسعار الأسماك اليوم في محافظات الدلتا، شهدت وفرة كبيرة في المعروض منها، وهو ما يعود بالنفع على قطاع المستهلكين في ربوع محافظات الدلتا.

سعر سمك موسى، 100 جنيه للكيلو.

سعر سمك الدنيس، 105 جنيهات للكيلو.

سعر سمك الحبار 170 جنيها للكيلو.

سعر السردين 62 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين السمكية يبدأ من 140 حتى 155 جنيهاً للكيلو.

سجل سعر سمك الوقار، بـ182 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البربوني 85 جنيهًا للكيلو.