«التعليم» تعلن قواعد قبول الاعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، قواعد قبول الاعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني، المقرر أنَّ ينطلق يوم 6 مايو المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

قواعد قبول الاعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت المديريات التعليمية، قواعد قبول الاعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- عند تكليف الزوج والزوجة يتمّ قبول اعتذار أحدهما.

- وجود مانع حتي الدرجة الثانية لكل من رئيس لجنة سير.

- مراقب أول «الدرجة الأولى»: الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة» و«الدرجة الثانية: الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد».

- تقرير طبي حديث.

- أن تكون المعلمة العائل الوحيد للأسرة «أرملة - مطلقة - زوجها خارج البلاد».

- الحاصلين على نصف أجر.

- قرب الإحالة على المعاش .

- وجود طفل رضيع دون السنتين.

امتحانات صفوف النقل

وفي سياق آخر، أعلنت عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، جداول امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، ومن المقرر أنَّ تنطلق في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يتمّ عقد امتحان شهر مارس في جزء من الحصة في الأسبوع من شهر أبريل، ويكون الامتحان في المقررات الخاصة بشهر مارس.