إعلان جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل .. أول أسبوع من أبريل

بدأت عدد من المدارس على مستوي الجمهورية، إعلان جداول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، والمقرر أن تنطلق في الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جداول امتحانات شهر مارس

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه يتمّ عقد امتحان شهر مارس في جزء من الحصة في الأسبوع من شهر أبريل، ويكون الامتحان في المقررات الخاصة بشهر مارس، ويتضمن الامتحان أسئلة بسيطة اختيار من متعدد ومقالية، والهدف منها قياس مستويات تفكير الطلاب.

امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّ موجه المادة يضع الامتحانات الشهرية لصفوف النقل ويتمّ تصحيحها من خلال المدارس والتوجيه الفني بالإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنَّ الهدف من عقد الامتحانات الشهرية وذلك لقياس نواتج التعلم لدي الطالب.

توزيع درجات التقييم.. 10% للامتحانات الشهرية

وأشارت وزارة التعليم، يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار فبراير أو مارس) ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي، ويكون توزيع درجاته في كل مادة «80% من درجة اختبار نهاية الفصل و10% من درجة امتحان الشهر و5% على المواظبة الانضباط و5% على السلوك»

وفي سياق آخر، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتمّ تداوله عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعقدها في شهر رمضان الكريم، مؤكّدة أنَّه ما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّه يحظر عقد أي امتحانات للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس خلال شهر أبريل، عدا الامتحانات الشهرية لصفوف النقل فقط، إذ يتمّ عقد امتحانات شهر مارس في الأسبوع الأول من أبريل 2023.