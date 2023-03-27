تتبقى ساعات قليلة ويحين موعد أذان المغرب في محافظة الدقهلية اليوم الاثنين 27-3-2023 وهو خامس أيام صيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، ويهتم كل صائم أن يعرف توقيت الأذان في المكان الذي يقيم به نظرا للاختلاف التوقيت من مدينة إلى أخرى، ما يجعل الصائم يبحث عن تقويت المدينة التي يقيم بها، وخاصة موعد أذان المغرب الذي بعده يبدأ تناول طعام الإفطار، ولذلك على كل صائم الالتزام بموعد الأذان في المكان المقيم به.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم

وأعد قسم التقويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم، ونظرا لوجود فروق توقيت بين كل مدينة وأخرى وعلى كل صائم أن يهتم بتوقيت المدينة.

وأعلن قسم التقويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية الاثنين 27-3-2023 الساعة 6:10، حيث يختلف من مدينة إلى أخرى في محافظات مصر من دقيقة إلى دقيقتين سواء بالزيادة أو بالنقصان.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم

وتشير إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم هو الساعة 6:10.

ويكون موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الاثنين 27-3-2023 هو الساعة السادسة و10 دقائق مساء، وتصل مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، في خامس أيام شهر رمضان بمحافظة الدقهلية.