تراجع أسعار السكر.. الطن يسجل 1300 جنيه والغرفة التجارية تكشف السبب

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن هبوط حاد في أسعار السكر بالأسواق المصرية، بحسب وصفه، بواقع 1300 جنيه للطن.

وذكر المنوفي أن أسعار السكر تشهد هبوطا كبيرا وذلك بعد قرار وقف التصدير، موضحا أن سعر طن السكر وصل إلى 17500 جنيه للطن بدلا من 18800 جنيه، في أرض المصنع.

هبوط حاد في أسعار السكر

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع أسعار السكر بهذا الشكل الملحوظ يعود إلى وفرة المعروض، وذلك بعد قرار حظر التصدير.

تراجع أسعار السكر وتوقعات باستمرار الانخفاض

وتوقع المنوفي استمرار أسعار السكر في التراجع الفترة المقبلة، نتيجة وفرة المعروض حاليا في السوق المصرية.

يذكر أن الحكومة المصرية سبق وأصدرت قرارا بوقف تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة تصل إلى 3 أشهر من أجل الحفاظ على المعروض، وتواجد المنتجات للمستهلكين.