شعبة المواد الغذائية: أسعار الدقيق والسكر مستقرة.. والمنتجات متوفرة

أكد هشام الدجوى رئيس شعبة البقالة التموينية والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الدقيق والسكر والمنتجات الغذائية الأخرى مستقرة بشكل جيد خلال الفترة الحالية بسبب توافر المنتجات بشكل جيد في الأسواق مع انخفاض الطلب بشكل طفيف.

أسعار السلع الغذائية

وأوضح «الدجوى»، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن سعر الدقيق في المحلات الحرة يبلغ نحو 18 جنيها للكيلو، بينما يباع في معارض «أهلا رمضان» بـ15 جنيها للكيلو، كما أن سعر السكر المحلات الحرة يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيها للكيلو، بينما يباع في معارض اهلا رمضان بـ 14.5 جنيه، كما أن سعر المكرونة في المحلات الحرة يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات حسب الشركة، بينما سعر المكرونة في معرض اهلا رمضان 7.5 جنيه للكيلو.

أهمية معارض اهلا رمضان

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن حجم الطلب على شراء المنتجات الغذائية تناقص مع دخول شهر رمضان؛ لأن المواطنين قاموا بتخزين احتياجاتهم من المواد الغذائية قبل حلول الشهر الكريم، بينما جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل جيد دون وجود أي نقص.

وأضاف أن معارض أهلا رمضان ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسواق وجعلتها مستقرة، حيث تقدم السلع للمواطنين بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 25 % لأغلب المنتجات، بينما تصل بعض التخفيضات إلى 50% ككرتونة رمضان التي تباع في المعارض والمقدمة من شركة أمان وتحتوي على كيس سكر وكيس أرز وزجاجة زيت وكيسين مكرونة وعلبة تونة، لافتا إلى أنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.