موعد شم النسيم 2023.. يتزامن مع 26 رمضان

أقل من 3 أسابيع أصبحت تفصلنا على موعد شم النسيم 2023، إذ إنّ عيد الربيع احتفال محبب لدى جميع المصريين، وعلى الرغم من أنه للعام الثاني على التوالي يتزامن موعد شم النسيم مع شهر رمضان، فإنّ المصريين يواصلون الاحتفال به، حيث قامت شريحة كبيرة من المصريين العام الماضي بتناول وجبة الإفطار على الشواطئ والحدائق المفتوحة، والاستمتاع بالجو الربيعي لهذه المناسبة، ومن المتوقع أن يتكرر المشهد الاحتفالي نفسه في شم النسيم هذا العام.

موعد شم النسيم 2023

وتستعرض «الوطن»، موعد شم النسيم 2023، الذي يكون يوم الاثنين 17 أبريل المقبل، الذي يوافق 26 رمضان 2023، وفق أجندة مجلس الوزراء بخصوص الإجازات الرسمية لعام 2023.

الإجازات الرسمية في 2023

- إجازة عيد الفطر 2023 المبارك، ستكون بداية من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

- الاثنين 1 مايو 2023 عيد العمال.

- عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- احتفالات ثورة 30 يونيو، يوافق الجمعة 30 يونيو 2023.

- الاحتفال برأس السنة الهجرية يوافق الثلاثاء 18 يوليو 2023.

- الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو يوافق الأحد 23 يوليو 2023.

- الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973) يوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023.

- الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف يوافق الاثنين 26 سبتمبر 2023.