اعترافات صادمة للمتهم بحيازة الأسلحة النارية في التجمع الأول: «بحب التباهي»

«بحب التباهي بسلاحي قدام الناس».. بهذه الكلمات اعترف المتهم في قضية حيازة أسلحة نارية غير مرخصة بالتجمع الأول أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق

ضبط المتهم

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من قاطني إحدى الفيلات، بمشاهدته حقيبة بلاستيكية أعلى السور الخاص بإحدى الفيلات بذات المنطقة وبداخلها شيء يشتبه أن يكون سلاحا ناريا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ولدى الوصول تلاحظ قيام أحد الأشخاص بأخذ الحقيبة المُشار إليها، والدلوف لشقة كائنة بالطابق الأرضي بالفيلا بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنَّه مالك شركة مقيم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة وبحوزته الحقيبة البلاستيكية وبداخلها 2 بندقية رش علبة بداخلها بعض الطلقات، وعُثر بداخل منزله على بندقية خرطوش وطبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت، بالإضافة الي أنبوبة هواء خاصة ببندقية رش و2 نظارة وخنجر، وعدد 2 سلاح أبيض مطواة.

قانون عقوبة حيازة الأسلحة النارية

وحول العقوبة القانونية أوضح الخبير القانوني محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.