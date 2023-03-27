مصرع عامل محاره سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء في التجمع الأول

لقي عامل محاره مصرعه إثر سقوطه من عقار تحت الإنشاء، أثناء مباشرة عمله في التجمع الأول، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بإحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء شقيق الشاب المتوفي لسماع أقواله حول الواقعة وملابساته وهل يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من إحدى المستشفيات الخاصة بلاغًا بوصول جثة عامل بادعاء سقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل معمار، وبالفحص تبين إصابته بكسور ونزيف في أماكن متفرقة من الجسم.

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات أنَّه لا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات أنَّ المتوفي يعمل عامل محارة، وقادم من محافظة أسيوط للعمل في الموقع مسرح الواقعة.

وأوضحت التحريات أنَّ الشاب المتوفي لديه شقيقة يعمل في ذات الموقع الإنشائي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، وأضاف أن شقيقة عامل محاره وأثناء مباشرة عمله اختل توازنه وسقط من علو، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.