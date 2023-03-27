مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الاثنين 27-3-2023
كتب:
هدير محمود
12:45 م | الإثنين 27 مارس 2023
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الوادي الجديد
يحرص أبناء محافظة الوادي الجديد على معرفة مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27 حسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الفجر 04:33 صباحاً.
الشروق 05:49 صباحاً.
الظهر 12:02 مساءً.
العصر 03:32 مساءً.
صلاة المغرب 06:13 مساءً.
العشاء 07:28 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27
يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة 14 ساعة.