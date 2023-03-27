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مواقيت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الاثنين 27-3-2023

كتب:

هدير محمود
12:45 م | الإثنين 27 مارس 2023
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الوادي الجديد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الوادي الجديد

يحرص أبناء محافظة الوادي الجديد على معرفة مواقیت الصلاة في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27 حسب إمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الفجر 04:33 صباحاً.

الشروق 05:49 صباحاً.

الظهر 12:02 مساءً.

العصر 03:32 مساءً.

صلاة المغرب 06:13 مساءً.

العشاء 07:28 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27 

يبلغ عدد ساعات الصيام في الوادي الجديد اليوم الاثنين 2023-3-27 طبقا لإمساكية محافظة الوادي الجديد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة 14 ساعة.

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بقلم هدير محمود