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ضبط ‏61893 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:13 م | الإثنين 27 مارس 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61893 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار