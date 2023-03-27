شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المساجد مع بدء شهر رمضان المبارك قبل 4 أيام بالتزامن مع إعلان مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كل المساجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الاثنين 27-3-2023 بحسب الإمساكية التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.

أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة 4:19 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة 11:57صباحا.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 3:27 مساء.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 06:07 مساء.

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 07:24 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الاثنين وحتى أذان المغرب من اليوم نفسه.