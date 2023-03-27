مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
كتب:
عمرو الورواري
12:52 م | الإثنين 27 مارس 2023
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المساجد مع بدء شهر رمضان المبارك قبل 4 أيام بالتزامن مع إعلان مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كل المساجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الاثنين 27-3-2023 بحسب الإمساكية التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.
أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة 4:19 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.
موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة 11:57صباحا.
موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 3:27 مساء.
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 06:07 مساء.
موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 07:24 مساء.
عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الاثنين 27-3-2023
ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الاثنين وحتى أذان المغرب من اليوم نفسه.