تشهد أسعار الدواجن اليوم 27-3-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعا بنسبة جنيهين عن أمس، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 63 جنيهًا بدلا 65 جنيهًا أمس، وذلك في أرض المزرعة، وفقا لما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه بالنسبة لأسعار الدواجن اليوم 27-3-2023 في الأسواق والمحلات، تشهد تراجعا نتيجة وفرة المعروض، وكيلو الفراخ البانيه 150 جنيهًا، وكيلو الأوراك 75 جنيهًا.

أسعار الدواجن البیضاء

وبالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة 63 جنيهًا، فيما تصل إلى المستهلك بنحو 73 جنيهًا، حسب المنطقة، والفراخ المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها، ومتوفر في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

أسعار الرومي الیوم

وسجلت أسعار الرومي اليوم من 95 إلى 120 جنيهًا في السوق المصرية، ويكون وزن الديك الرومي بين 6 و12 كيلوجرامات.

أسعار الكتاكیت الیوم

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أنّ أسعار الكتاكيت اليوم تتراوح بين 15 و16 جنيهًا.

أسعار البط الیوم

وبالنسبة لأسعار البط اليوم، يبدأ من 65 إلى 100 جنيه.

يذكر أنّ أسعار الدواجن أمس شهدت تراجعا بقيمة 5 جنيهات واليوم بقيمة جنيهين، أي خلال يومين 7 جنيهات، وتوقع السيد استقرار الأسعار الفترة المقبلة مع انخفاض جديد.