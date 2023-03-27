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ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:37 م | الإثنين 27 مارس 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط  1815 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 12418 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، مع ضبط (430) قضية ضرائب عامة ومخالفات الجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

وجرى ضبط 52 قضية وضبط مخالفات تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مباني ومحلات دون ترخيص.

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