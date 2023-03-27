مصر تترأس الاجتماع الأول للجنة الدولية لصندوق خسائر المناخ بالأقصر

تنطلق في مدينة الأقصر اليوم، فعاليات الاجتماع الأول للجنة الانتقالية الدولية لصندوق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، الذي تم إقراره في ختام أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في بيان تلقته «الوطن»، قبل قليل، عن اختيار مدينة الأقصر، الواقعة في جنوب مصر، لاستضافة أول اجتماع للجنة الانتقالية، بمشاركة جميع الأعضاء الـ24 من مختلف الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى الأعضاء في «اتفاق باريس» لعام 2015.

مساعدة الدول المتضررة من تغير المناخ

يهدف الاجتماع، الذي يستمر على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس، إلى مناقشة تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة للخسائر والأضرار، والصندوق الخاص بتقديم التمويل اللازم، لمساعدة الدول النامية المتضررة جراء التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، مثل موجات الجفاف الشديدة، أو الفيضانات والأعاصير المدمرة.

يهدف صندوق تمويل الخسائر والأضرار، الذي تم إقراره خلال مؤتمر شرم الشيخ، لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة حول تغير المناخ، إلى مساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص، للتأثيرات الضارة الناجمة عن التغيرات المناخية، ويجتمع أعضاء اللجنة الانتقالية في الأقصر، لتقديم توصيات للنظر فيها واعتمادها ليتم الوفاء بها من قبل (COP 28) في ديسمبر 2023.

خطط تنفيذية لمتابعة نتائج قمة شرم الشيخ

وأشار البيان إلى أن صندوق تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية جاء كأحد النتائج البارزة لمؤتمر (COP 27)، حيث وضعت الرئاسة المصرية للمؤتمر مجموعة من الخطط التنفيذية لمتابعة تنفيذ نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ، والتي يعتبرها مسؤولون حكوميون وخبراء دوليون أنها تشكل علامة فارقة في تاريخ العمل المناخي على المستوى العالمي.

ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة الانتقالية لصندوق الخسائر والأضرار بعد أقل من أسبوع على صدور التقرير التجميعي السادس للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي يقدّم صورة قاتمة لمستقبل الحياة على كوكب الأرض، نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، كما يتضمن حزمة حلول مقترحة تبقي على «بصيص من الأمل» في إنقاذ الكوكب.

انتخاب أول رؤساء مشاركين للجنة الانتقالية

وتعقد اللجنة الانتقالية أول اجتماع لها برئاسة السفير محمد نصر، كبير المفاوضين بالفريق الرئاسي للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وتضم اللجنة 24 عضواً، بينهم 10 أعضاء يمثلون الدول المتقدمة، و14 عضواً من الدول النامية، ومن المقرر أن تجري انتخابات لاختيار أول رؤساء مشاركين في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وتختص اللجنة بعدة مهام، اعتباراً من أول اجتماع لها حتى انعقاد الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (COP 28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتعلق بالترتيبات المؤسسية، والاختصاصات الخاصة بصندوق تمويل الخسائر والأضرار، وعناصر ترتيبات التمويل الجديدة، وتحديد وتوسيع مصادر التمويل، إضافة إلى التنسيق والتكامل مع آليات التمويل القائمة.