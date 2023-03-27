موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023 يبحث عنه عدد كبير من الصائمين في خامس أيام شهر رمضان المعظم، لمعرفة عدد الساعات والدقائق المتبقية على رفع الأذان، لتناول وجبة الإفطار بعد صيام أكثر من 13 ساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023 في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

عدد ساعات الصيام في سوهاج اليوم

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، الساعة 06:07 مساء، وعدد ساعات الصيام 13 ساعة 40 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان لعام 1444.

صلاة المغرب في سوهاج

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الإثنين 27-3-2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:07 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:22 مساءً.

كانت «أوقاف سوهاج» أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز المساجد في القرى والنجوع والمدن بالمحافظة لاستقبال المواطنين المصلين.

وقام الدكتور محمد حسني، وكيل أوقاف محافظة سوهاج، بعقد لقاء مع أئمة الأوقاف، ومديري الإدارات بالمراكز للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع المركز والقرى في شهر رمضان المعظم.

تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله

وأشار وكيل وزارة أوقاف سوهاج إلى أن شهر هذا الشهر الكريم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في الجهد والعمل، في تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله في المساجد بالشهر الكريم بوجه لائق لاستقبال المواطنين.