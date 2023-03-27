تفاصيل دعم برنامج تكافل وكرامة للمطلقات.. اعرفي شروط الصرف

يهتم برنامج تكافل وكرامة بدعم الأسر الأكثر احتياجا، وكذا مساندة المطلقات، من خلال توفير إعانة نقدية شهرية لتخفيف الأعباء عن كاهلها، وأوضحت وزارة التضامن، أنّ البرنامج احتل الصدارة في تطبيق سياسات الشمول المالي، باستخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة لمستفيدي الوزارة بكياناتها المختلفة، مؤكدة أنّ نسبة شمول النساء 64%.

830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدي

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها، إلى أنّ هناك 830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدي من التضامن الاجتماعي ومن صندوق تأمين الأسرة بتكلفة سنوية قدرها 5 مليارات جنيه.

شروط حصول المطلقة على دعم تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك عدة شروط لحصول المطلقة على دعم تكافل وكرامة، كما يلي.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، ويشترط التحاق الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ألا تكون المستفيدة تعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

- أن يستدل على الأسرة في نطاق الوحده الاجتماعية.

مستندات الحصول على تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات للحصول على تكافل وكرامة، يتم تقديمها للوحدة الاجتماعية الأقرب للمتقدم بالمجان، وتتمثل فيما يلي.

- صور قسيمة الطلاق للمطلقة.

- صور قسيمة الزواج للمتزوجة.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة للأطفال الأقل من 18 سنة، شرط أن تكون مميكنة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.