محافظة القاهرة تعلن شروط التقديم لوظيفة «سكرتير حي».. تعرف عليها

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل عدد 8 وظائف في منصب سكرتير حي، والتقديم يبدأ من اليوم ومستمر حتى 30 أبريل المقبل بمقر الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة بعابدين في الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

مهام سكرتير الحي

وأشارت محافظة القاهرة في بيان صحفي، إلى أن الوظائف المطلوبة تقع في رئاسة ديوان عام الحي وتختص بالاشتراك في رسم السياسة العامة لأجهزة الحي والإشراف على الأجهزة المالية والإدارية، ويخضع شاغل وظيفة سكرتير الحي للتوجيه العام من الرئاسات العليا، ومراجعة مشروع موازنة الحي قبل عرضها على رئيس الحي والاشتراك في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالحي، وبحث المشاكل ومطالب المواطنين ووضع الحلول المناسبة لها، كما يتولى أمانة المجلس التنفيذي للحي، مع متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.

المهارات المطلوبة لشغل وظيفة سكرتير حي

وفيما يتعلق بالمهارات المطلوبة لشغل الوظائف بمحافظة القاهرة، تتضمن اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما تتطلب الوظيفة سنوات خبرة من قضاء مدة مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف سكرتير حي

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للراغبين في التقديم لوظيفة سكرتير حي، أوضحت محافظة القاهرة أنه مطلوب 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية و3 صور شخصية والانجازات ومقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 والقدرات العلمية والعملية له والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي واللغة الانجليزية