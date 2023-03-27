رئيس «الشيوخ» يطالب بتدخل تشريعي لإقرار عقوبة عدم الالتزام بتعيين ذوي الهمم

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة التدخل التشريعي لإقرار عقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية

يأتي ذلك على خلفية ما أشار اليه أعضاء مجلس الشيوخ ، بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم، لاسيما ما يتعلق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلبات بشأن مشكلات ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

مطالبات بسرعة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال إن هناك بطء في الإجراءات لعرقلة وتيرة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، لاسيما وأن هذا القرار منعهم من قيادة السيارات، قائلا: وبالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر.

وأكّد الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ أنَّ المناقشات أغلبها لم تتعرض لأزمة ارتفاع نسب الإعاقة والتي يرجع بعضها إلى زواج الأقارب.