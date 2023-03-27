ضبط جمعية تموينية بتهمة الاستيلاء على سكر مدعم لبيعه في السوق السوداء

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد من ضبط إحدى الجمعيات التموينية، بتهمة الاستيلاء على سكر تمويني مدعم، تمهيدا لبيعه في السوق السوداء للتربح من فارق السعر.

حملات تموينية مكبرة

وأكد محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في بيان، شن حملة مكبرة لإدارة تموين شرق، بالتزامن مع تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق، خاصة محال بيع السلع التموينية المدعمة خلال شهر رمضان المبارك، ما أسفر عن تحرير محضر لأحد الجمعيات التموينية قامت بالاستيلاء والتصرف فى حصة تموينية من السكر التمويني المدعم، حيث تبين عجز قُدر بـ602 كيلو جرام من السكر المدعم، وذلك لبيعه في السوق السوداء بغرض الاتجار والتربح من فارق السعر دون وجه حق، من خلال بيعه إلى محال بيع العصائر والحلويات الشرقية، تزامناً مع شهر رمضان المعظم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحرير 6 محاضر

وذكر «عوض»، أن الحملات أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية، و3 محاضر شهادات صحية، مشيرا إلى أن المديرية تستقبل الشكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.