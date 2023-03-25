توزيع ألف وجبة يوميًا بمحطات مترو الأنفاق الرئيسية

أطلقت وزارة النقل، للعام الثالث على التوالي حملة تحت عنوان «هنفطر في المحطة» من خلال الشركة المصرية لمترو الأنفاق، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 م، 1444 هجريا.

وأشارت الشركة المصرية لمترو الأنفاق، في بيان لها، إلى توزيع عدد ألف وجبة خفيفة يوميًا لإفطار صائم بالمحطات الرئيسية لمترو الأنفاق بالخط الأول والثاني في إطار الدور المجتمعي لوزارة النقل للعام الثالث على التوالي ومع أول أيام شهر رمضان المبارك.

حملة هنفطر في المحط

ونظمت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو حملة هنفطر في المحطة بمحطات المترو الرئيسية والتبادلية «الشهداء - العتبة - أنور السادات» بالخط الأول والثاني، يأتي ذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميا بإشراف العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، وبالتنسيق مع المهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وجبة خفيفة لإفطار صائم

ووزع أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق بالتنسيق مع فريق عمل بنك الطعام المصري لتوزيع عدد ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، موضحا أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعصير وبسكويت.

وجدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع 30 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.