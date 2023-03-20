محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في قرى مركز زفتى

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالعمل المكثف الذي تشهده مواقع العمل داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لتفقد المشروعات بقرى نهطاي سندبسط ودمنهور الوحش، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

ووجه المحافظ الشكر للمهندسين والعمال والقائمين على تنفيذ المشروعات داخل قرية دهتورة، وذلك خلال تفقده لمشروعات (مركز شباب، الوحدة الاجتماعية وحدة طب الأسرة) بالقرية.

مشروعات قرية سندبسط

واستكمل رحمي جولته بتفقد مشروعات قرية سندبسط والتي قاربت على الانتهاء، حيث تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة والمجمع الزراعي البيطري ومركز التأهيل الاجتماعي، إلى جانب تفقد وحدة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب ومجمع الخدمات الحكومية والذي سيوفر مقرات لـ (المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي).

قطاع التعليم

وفي ذات السياق، تفقد محافظ الغربية أعمال التشطيبات النهائية في مركز الشباب ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، والتي تعد آخر مدرسة يتم إنشاءها داخل قطاع التعليم ووصلت نسبة انتهاء الأعمال بها إلى 95% لتكتمل بعدها مشروعات قطاع التربية والتعليم بإجمالي عدد 83 مدرسة تم إنشائها ورفع كفاءتها، واختتمت الجولة بتفقد محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش.

886 مشروعا في زفتى

يذكر أن المشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 886 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.