ارتفاع درجات الحرارة غدا الثلاثاء 28-3-2023.. تسجل 26 على القاهرة

طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة مع بداية ساعات المساء، حيث تتراوح درجات الحرارة غدًا العظمى بين 26-31 درجة، والصغرى تتراوح بين 7-16 درجة، بداية من السواحل الشمالية للبلاد ووصولًا إلى جنوب الصعيد، وفقا لما كشف عنه بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها، استمرار تكون الشبورة المائية مع ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، على الطرق المؤدية للسواحل الشرقية والغربية للبلاد والقاهرة الكبري ومدن القناة و شمال الصعيد، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء، على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 26 والصغرى 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 27 - 14

بنها 26 - 15

دمنهور 26 - 13

وادي النطرون 27 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 26 - 14

طنطا 25 - 13

دمياط 26 - 14

بورسعيد 24 - 14

الإسماعيلية 28 - 14

السويس 27 - 13

- العريش 26 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 26 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 19 - 04

- الطور 27 - 17

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 27 - 15

- الإسكندرية 24 - 13

- العلمين الجديدة 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 23 - 12

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 24 - 15

- الغردقة 29 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 28 - 16

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 25 - 16

- أبو رماد 26 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 31 - 12

- أبو سمبل 30 - 14