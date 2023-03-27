أعلنت هيئة المساحة المصرية عبر إمساكية رمضان 2023، موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك، بالأضافة لتحديد مواقيت الصلاة كاملة للفروض الخمسة طوال شهر رمضان بمختلف مدن ومراكز أسوان.

موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لإمساكية شهر رمضان بمحافظة أسوان، في تمام الساعة 6:06 مساء، وذلك في مدن إدفو ومدينة أبو سمبل ومدينة كوم أمبو ودراو ونصر النوبة.

موعد أذان المغرب في أسوان

كما يحين عقب موعد أذان المغرب في أسوان اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك، موعد إفطار اليوم الخامس لشهر رمضان المبارك، فضلا عن استعداد المسلمين بعد ذلك لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح، ثم يبدأ برنامج السهرات الرمضانية المميزة للشهر الكريم وروحانياته ما بين تبادل للزيارات ودورات كرة قدم رمضانية، فضلا عن الأمسيات الثقافية والدينية والشعرية التي تحرص عليها وزارتا الأوقاف والثقافة بالشهر الكريم.