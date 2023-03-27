عدة ساعات تفصل أهل دمياط عن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الإثنين 27-3-2023 خامس أيام شهر رمضان المبارك، الذي يرتبط بعدة طقوس روحانية مثل صلاة التراويح وكثرة الطاعات وقراءة القرآن.

يحدد موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الإثنين 27-3-2023 موعد إفطار خامس أيام شهر رمضان المبارك الذي يعقب الأذان مباشرة.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الإثنين 27-3-2023

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الإثنين 27-3-2023، خامس أيام شهر رمضان المبارك تحدده إمساكية رمضان التي تصدرها هيئة المساحة المصرية سنويا، وتضم الإمساكية كل محافظات مصر والمدن التابعة لها.

موعد أذان المغرب في دمياط

وفقا لمواقيت الصلاة بإمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الإثنين 27-3-2023 يحين الساعة 6:067 مساء، كما تضم إمساكية رمضان 2023 بجانب موعد أذان المغرب اليوم، مواقيت الصلاة كاملة.